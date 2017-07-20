  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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BM'den Kudüs için çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Kudüs'te tırmanan gerginlik ve şiddet olaylarının azaltılması çağrısında bulundu.

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BMden Kudüs için çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa çevresinde artan gerginlik ve şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu bildirdi.

İki tarafın liderlerinin şiddet olaylarını kınayan ve Kudüs'teki kutsal mekanların statüsünün korunması ve kutsal mekanlara saygı duyulması yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirten Mladenov, bu açıklamaların tarafların endişelerinin giderilmesine ve provokatif söylemlere son verilmesine katkıda bulunmasını umut ettiğini kaydetti.

Mladenov, "Taraflara Kudüs'te tırmanan gerginlik ve şiddet olaylarını azaltması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler: birleşmiş milletler, BM'den Kudüs için çağrı
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