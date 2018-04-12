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Buradasınız : » » BM'den kimyasal saldırılar için "bağımsız soruşturma" çağrısı

BM'den kimyasal saldırılar için "bağımsız soruşturma" çağrısı

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında bağımsız soruşturmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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BMden kimyasal saldırılar için &quot;bağımsız soruşturma&quot; çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 29. Arap Birliği Zirvesi'nin dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısına katıldı.

Mistura, burada yaptığı konuşmada, Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında bağımsız soruşturma çağrısında bulunarak, "Duma'daki kimyasal saldırılarda bağımsız soruşturmaya ihtiyacımız var" dedi.

Suriye'de kimyasal silah kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Mistura, bununla ilgili gelişmelerin üzücü olduğunu ancak kendilerinin diyaloğa bağlılıklarını sürdürdüğünü söyledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Suriye'de demokrasi ve istikrarın sağlanması için siyasi sürecin en yakın fırsatta başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Zahran kentinde 15 Nisan'da düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'nde, Filistin davasının yanı sıra Suriye, Libya ve Yemen'deki krizlere ilişkin son gelişmeler ile İran'ın Arap ülkelerinin iç meselelerine müdahaleleri ele alınacak.

Kaynak: AA  

Etiketler: suriye, kimyasal saldırı, duma, BM
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