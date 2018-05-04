  • 05 MAYIS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.235
    EURO 5.061
  • BIST 102599.22
    ALTIN 178.771
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » BM'den Kıbrıs sorununun çözümü için taraflara çağrı

BM'den Kıbrıs sorununun çözümü için taraflara çağrı

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Kıbrıs sorununun çözümü için taraflara tekrar masaya oturmaları çağrısı yaptı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
BMden Kıbrıs sorununun çözümü için taraflara çağrı

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Birleşmiş Milletler'in (BM) Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Bintou Keita'nın 9-11 Mayıs tarihlerinde Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Kıbrıs sorununun çözümü için tarafların yeniden masaya oturması gerektiğinin altını çizen Farhan Haq, "Keita, yapacağı ziyarette Kıbrıs'daki BM Barış Gücü ile Güvenlik Konseyi'nin himayesindeki misyonun gözden geçirilmesine dair tavsiyelerin halihazırdaki uygulanma sürecini değerlendirecek" dedi. 

Haq, Bintou Keita'nın ziyarette, adanın her iki tarafından yetkililerin yanı sıra diplomatik ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geleceğini dile getirdi.

Kaynak: AA  

Etiketler: Kıbrıs, Farhan Haq, çağrı, BM
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER