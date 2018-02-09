BM'den Katar ve BAE'ye "Gazze'ye yardım" teşekkürü

Katar'ın Gazze'ye 9 milyon dolar, BAE'nin de BM'nin Gazze'deki programının desteklenmesi için 2 milyon dolarlık yardımda bulunacağını duyurmasının ardından BM'den yazılı bir açıklama yapıldı.

Söz konusu yardımlarla Gazze'deki muhtaç insanların sağlık, su ve sanitasyon hizmetlerinden yararlanması sağlanacak.

Ayrıca açıklamada, Gazze'deki ekonomik, sosyal ve insani sorunların nihai çözümünün Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sürecinde ilerleme katedilmesinden geçtiği vurgulandı.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi, yazılı açıklamasında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Gazze'ye 9 milyon dolar acil yardımda bulunulması için talimat verdiğini duyurmuştu.

BAE de BM'nin "Gazze'ye yakıt temin programındaki" açığı finanse etmek için 2 milyon dolar yardımda bulunacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA