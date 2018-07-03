BM'den İsrail'e tepki: Derin endişe duyuyoruz

İsrail, kanun dışı yeni Yahudi yerleşim yerleri kurma çabaları sürüyor. Bu girişimlerden biri de 24 Mayıs'ta İsrail'in aldığı yıkım kararı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün çevresindeki Ayrım Duvarı'nın diğer yakasında kalan Han el-Ahmer Bedevi köyünü yıkmaya hazırlanıyor.

"Derin endişe duyuyoruz"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell'den karara tepki geldi.

"Bedevi topluluğunun bulunduğu Han el-Ahmer-Ebu el-Helu'nun gelecek günlerde İsrail makamları tarafından yıkılmaya hazırlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz."

"İşgalci gücün özel mülkiyeti tahrip etmesi yasaklanmalı"

Throssell, kararın uygulanmamasını, köy sakinlerinin kendi topraklarında kalma hakkına saygı gösterilmesini ve statülerinin düzenli hale getirilmesini istiyor.

"Bunların da ötesinde uluslararası insani hukuk, özel mülkiyetin işgalci güç tarafından tahrip edilmesini ya da zorla alınmasını yasaklamaktadır."

Filistinlileri yerlerinden eden proje

Han el-Ahmer köyü, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük araziden Filistinlilerin çıkarılmasını öngören E1 projesindeki topraklarda.

Yarısından fazlası çocuk

Han el-Ahmer Bedevi köyünde yarısından fazlası çocuk olmak üzere 181 kişi yaşıyor.

Bölgedeki 3 binden fazla nüfusa sahip 46 bedevi köyünden biri olan Han el-Ahmer'in çevresinde çok sayıda Yahudi yerleşim birimi var.

Derme çatma barakalarda yaşıyorlar

İsrail Yüksek Mahkemesinin, yıkım kararı verdiği köyde derme çatma barakalar ve Avrupalı devletlerin desteğiyle kurulan prefabriklerde yaklaşık 190 Filistinli tehdit altında yaşamını sürdürüyor.

Kaynak: AA, TRT Haber