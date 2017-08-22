  • 22 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.495
    EURO 4.109
  • BIST 108594.45
    ALTIN 144.414
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » BM'den İsrail'e 'Kudüs yasa tasarısı' uyarısı

BM'den İsrail'e 'Kudüs yasa tasarısı' uyarısı

Jenca, İsrail parlamentosunun, İsrail'in Doğu Kudüs'ten çekilmesini engelleyen yasa tasarısının ilk okumasını onaylamasını eleştirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
BMden İsraile Kudüs yasa tasarısı uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, "Filistin dahil Ortadoğu'daki durum" konulu olağan toplantısını yaptı.

Toplantının başında konuşan BM Genel Sekreteri'nin siyasi işler konusundaki yardımcılarından Miroslav Jenca, Mescid-i Aksa'daki gelişemelere değinerek tüm taraflara ibadet edenlerin ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması çağrısı yaptı.

İki devletli çözüm için toplumlar arasında güven tesis edilmesinin önemini de vurgulayan Jenca, Knesset'in, İsrail'in Doğu Kudüs'ten çekilmesini engelleyen yasa tasarısının ilk okumasını onaylamasının bu güvene zarar vereceğini söyledi.

Jenca, "Eğer bu tasarı onaylanırsa İsrail'in işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki kontrolü daha da artacak ve bu durum, BM kararları doğrultusunda bir uzlaşıya varılmasını zorlaştıracaktır. Kudüs'ün nihai statüsü sorunu taraflar arasında müzakerelerle çözülmelidir. Kentin demografik yapısını etkileyecek her türlü adım son derece kaygı vericidir ve şiddet olaylarına yol açabilir." dedi.

Etiketler: birleşmiş milletler, BM, israil, kudüs yasa tasarısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER