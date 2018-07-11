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BM'den İsrail'e "Gazze'ye ticaret yasağını kaldır" çağrısı

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, İsrail'in Gazze Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndaki ihracat ve ithalatı askıya alması kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

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BMden İsraile &quot;Gazzeye ticaret yasağını kaldır&quot; çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nda ihracat ve ithalatı durdurmasının endişe verici sonuçları olacağına dikkat çekti.

Hamas ve diğer Filistinli grupları da uyardı

İsrailli yetkilileri bu karardan vazgeçmeye çağıran Mladenov, Hamas ve diğer Filistinli gruplara da provokasyonlardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

BM'nin İsrail ve Filistinli yetkililerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası aktörlerle de gerginliğin azaltılmasına yönelik görüşmelerini sürdürdüğünü belirten Mladenov, son gelişmelerin bu girişimleri engellememesi ve tüm tarafların gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınması gerektiğini söyledi.

Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı

Gazze'nin dünyaya açılan tek ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim'den ihracatın durdurulduğu, ithalata ise yeni sınırlamalar getirildiği bildirilmişti.

İsrail'den Filistin tarafına iletilen tebliğde, ihracatın durdurulduğu ancak akaryakıt, gıda maddeleri, tıbbi malzemeler, canlı büyükbaş hayvan, yem ve saman girişine izin verileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: ticaret yasağı, israil, gazze, BM
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