BM'den İsrail'e: Çocukların gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli 16 yaşındaki Ahed et-Temimi'nin tutuklanmasına ilişkin bir soruya şöyle cevap verdi:

"İnsanların haklarına saygı duyulması gerektiğinin anlaşılması gerek. Çocukların gözaltına alınmasından özellikle endişe duyuyoruz ve bu endişelerimizi paylaştık."

İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.

Temimi'nin annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

BM'den Suriye'ye ziyaret

Suriye'de devam eden çatışmalara ilişkin de değerlendirmede bulunan Dujarric, İdlib'in güneyinde, Hama kırsalında ve Doğu Guta'daki binlerce insanın güvenliğinden derin endişe duyduklarını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in taraflara kendi çıkarlarını değil Suriye halkının çıkarlarını ön planda tutmaları çağrısı yaptığını belirten Dujarric, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un 9-12 Ocak tarihlerinde Suriye'yi ziyaret edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA