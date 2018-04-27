BM’den İsrail’e “aşırı güç kullanma” çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR ) üyesi Zeid Ra’ad Al Hussein geçen ay boyunca 40’ı aşkın Filistinli öldüğünü ve 5 bin 500’den fazla insanın yaralandığına dikkat çekerek, “Her hafta, silahsız göstericilere karşı ölümcül güç kullanma vakalarına tanık oluyoruz” dedi.

“Hayatlarını kaybedenler silahsız siviller”

BM ve uluslararası kuruluşların uyarılarına rağmen durumun değişmediğine dikkat çeken Zeid Ra’ad Al Hussein, gösterilerde hayatlarını kaybedenlerin silahsız siviller olduğuna vurguladı.

Göstericilerin İsrail askerlerine ciddi bir tehdit oluşturmamasına karşın İsrail Güvenlik Güçlerinin, Filistinlilere karşı aşırı güç kullandığını belirten Al Hussein, “Protestonun son dört haftasında dört kişinin İsrail kuvvetleri tarafından, baş veya boyun bölgesine hedef alınan mermi ile vurularak öldürüldüğü tespit edilmiştir. 233 kişide uzuvların ampütasyonu da dahil olmak üzere ömür boyu süren sakatlıklarla sonuçlanacak kalıcı yaralanmalara maruz kalmıştır” şeklinde konuştu.

OHCHR kayıtlarına göre, 14 yaşında bir çocuk olan Ayyoub’un, 20 Nisan’da bir mermiyle öldürüldüğünü vurgulayan Yüksek Komiserlik üyesi, yakılan lastiklerin, atılan taş ve molotofların ciddi bir tehdit olarak görülmesinin oldukça zor olduğunu ifade etti.

Yaşanan yaralanmalarının hesabının sorulması gerektiğini söyleyen üye, bunun yapılmaması halinde gelecekte insan hakları ihlallerinin yaşanabileceğini söyledi.

Kaynak: İHA