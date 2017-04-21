  • 21 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.65
    EURO 3.905
  • BIST 92423.93
    ALTIN 150.715
Buradasınız : » » BM'den İdlib uyarısı

BM'den İdlib uyarısı

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Pinheiro,Suriye'nin İdlib kentinde bir "felaket yaşanabileceği" ve sivillerin tehlike altında olduğu uyarısında bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
BMden İdlib uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'de inceleme yapan bağımsız BM panelinin bulguları konusunda bilgilendirdikten sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Suriye'de krizin taraflarının çıkarlarını sivillerin güvenliğinin önüne koymaya devam ettiğini ifade eden Pinheiro, bütün tarafların Halep kuşatması sırasında ve kent düşerken ihlallerde bulunduğunu belirtti.

Tahliye anlaşmalarının ardından ise on binlerce insanın İdlib'e ve Halep'in batısına gittiğini anlatan Pinheiro, "İdlib'de ağır çekimde bir felaket yaşanacağı kanaatindeyiz ve sivillerin ciddi tehlike altında olduğundan endişe ediyoruz." dedi.

Pinheiro, Halep'in batısında terör örgütü el Nusra ve bazı radikal silahlı grupların varlığının bu bölgede ve İdlib'de çatışmaları artırabileceğine ilişkin ciddi endişe yarattığını söyledi.

Etiketler: BM, suriye, Paulo Sergio Pinheiro
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER