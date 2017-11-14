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BM'den 'Hariri' açıklaması: Endişe duyuyoruz

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "Hariri'nin ülkesine dönmemiş olmamasından endişe duyuyoruz." diye konuştu.

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BMden Hariri açıklaması: Endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifasının ardından ortaya çıkan durum ve Suudi Arabistan'dan ülkesine dönmüş olmamasından endişe duyuyoruz dedi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Hariri'nin durumu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

Dujarric, "Bu durumdan ve Lübnan'da bulunmamasından endişe duyuyoruz. Duruma açıklık getirildiğini görmek istiyoruz." dedi.

Lübnan'da bazı siyasetçiler ve basın kuruluşları, Hariri'nin zorla istifa ettirildiğini ve Riyad'da ev hapsinde tutulduğunu iddia ediyor.

Saad Hariri, Riyad'dan katıldığı bir televizyon programında, "ülkesine yakında döneceğini ve istifası ile ilgili anayasal gereklilikleri yerine getireceğini" söylemişti.

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: lübnan, Hariri, birleşmiş milletler
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