BM'den Gazze için "acil önlem" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik kısıtlamalarını artırmasının ardından bölgedeki durumun çok daha kritik bir hal aldığını belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki tek ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim'in (Kerem Şalom) kapatılması ve gaz ile yakıt girişinin engellenmesi gibi atılan son adımların endişe verici olduğuna dikkati çeken McGoldrick, İsrail yönetiminin 9 Temmuz'da aldığı ve pazartesi günü yenilerini eklediği yaptırımların, sağlık sektörü başta olmak üzere bölgeyi büyük sıkıntıya sokabileceğini kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne getirdiği "ihracat" yasağı devam ederken, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın da ikinci bir emre kadar Kerm Ebu Salim'den Gazze'ye gaz ve yakıt girişine izin verilmemesi yönünde orduya talimat verdiği duyurulmuştu.

İsrail'in sınır kapısından sadece ilaç girişine izin vereceği, Savunma Bakanlığının bu adımı, Gazze'den gönderilen roket ve yanıcı balonlara karşılık Hamas'a karşı sıkı önlemler alınması kararı çerçevesinde attığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA