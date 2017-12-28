BM'den Esed'in çocukları pazarlık aracı yapmasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Jan Egeland, BBC'ye verdiği röportajda, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'daki hasta çocukları tahliye etme karşılığında muhaliflerden talepte bulunduğunun anlaşıldığını söyledi.

Muhaliflerin, çocukların tahliye edilmesi için daha önce alıkoydukları rejim çalışanlarını serbest bırakmayı kabul ettiğini ifade eden Egeland, bu anlaşmaların iyi sonuçlanmasını umduğunu dile getirdi.

Egeland, "Hasta çocukları, esirler karşılığında salıvermek, çocukların savaşta pazarlık aracı olması iyi bir anlaşma değil. Bu olmamalı. Çocukların tahliye hakkı var ve bizim de onları tahliye etme zorunluluğumuz bulunuyor." diye konuştu.

Doğu Guta'da rejim ablukasında mahsur kalanların, çok az tıbbi imkana sahip olduğunu kaydeden Egeland, "Suriye'deki savaşta çok fazla hastane bombalandı, vuruldu. Yüzlerce doktor ve hemşire öldürüldü. Guta'daki 400 bin insan için kalan ise hiçbir şey." ifadesini kullandı.

Tahliyeden önce ölüyorlar

Diğer yandan, Suriye Amerikan Tıp Topluluğu (Sams) bünyesinde çalışan doktor Mohamad Katoub, Doğu Guta'daki hastaların durumlarının hızla kötüleştiğini, bu nedenle hangi hastaların acil tahliye edileceğini takip etmekte zorlandıklarını bildirdi.

Acilen tahliye edilmesine karar verilenler arasında yer alan bir kız çocuğunu örnek veren Katoub, "Görevliler, küçük bir kızın tahliyesine nihayet izin verildiğini haber vermek içi ailenin evine gitti. Aile, kızlarının birkaç gün önce hayatını kaybettiğini söyledi." şeklinde konuştu.

Doğu Guta zor durumda

Rejimin Ekim 2012'den bu yana askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya geçen nisan ayına kadar kaçak yollar, gizli tüneller ve aracı tüccarlar vasıtasıyla oldukça sınırlı da olsa gıda ve ilaç girişi sağlanabiliyordu.

Esed güçleri ve destekçisi yabancı terörist grupların ablukayı sıkılaştırmasıyla bölgedeki insani kriz şiddetlendi.

Son 8 aydır yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil, Suriye iç savaşının son dönemdeki en büyük sıkıntılarını yaşıyor.

Kaynak: AA

