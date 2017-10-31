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Buradasınız : » » BM'den Doğu Guta'ya yardım açıklaması

BM'den Doğu Guta'ya yardım açıklaması

Birleşmiş Milletler, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya dün gece 49 kamyondan oluşan bir insani yardım konvoyunun ulaştığını açıkladı.

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BMden Doğu Gutaya yardım açıklaması

BM, Suriye'de Esed rejimi kuşatmasındaki Doğu Guta'ya 49 tırlık insani yardım konvoyunun girdiğini, ilerleyen günlerde yeni yardımların planlandığını duyurdu.

Dünya Gıda Programı yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 400 bin sivilin yaşam mücadelesi verdiği Doğu Guta'taki gıda stokunun kritik seviyelere düştüğü vurgulandı.

Doğu Guta'ya erişimin sağlandığı tek yer olan Vafidin kontrol noktasının da geçen ay kapatıldığına dikkat çekilen açıklamada, bunun sonucunda kentteki temel gıda fiyatlarının iki katına çıktığı kaydedildi.

Doğu Guta'ya ulaşan 49 kamyondan 41'inin Kefer Batna ve Sakba'daki 40 bin kişiye gıda yardımı taşıdığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, gıda paketlerinin pirinç, bulgur, bitkisel yağ, buğday unu, mercimek, yeşil bezelye, tuz ve şekerden oluştuğu ve 5 kişilik bir aileye yalnızca bir ay boyunca yeteceği bilgisi paylaşıldı.

BM'den itiraf

Doğu Guta'ya en son 23 Eylül'de yalnızca 25 bin sivile yetecek gıda yardımı yapıldığı hatırlatılan açıklamada, "WFP 2017'de şimdiye kadar 6 konvoyla birlikte, (Doğu Guta'daki) 400 bin sivilin sadece 110 bininin ihtiyacını karşılayacak gıda ve beslenme yardımı yapabildi." ifadesine yer verildi.

WFP açıklamasında, Suriye'de 10 farklı bölgede kuşatma altında yaşayan 420 bin sivil de dahil olmak üzere 3 milyon kişinin ulaşılması zor bölgelerde yaşadığı bilgisi paylaşılarak, milyonlarca sivile insani yardım yapılabilmesi için koşulsuz ve güvenli erişim izni verilmesi çağrısı tekrarlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: BM, Doğu Guta, yardım
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