BM'den Doğu Guta'da ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde hava saldırılarına ve bombardımana maruz kalan 400 bin sivilin durumundan derin endişe duyduğu aktarıldı.

Rejimin kuşatması nedeniyle Doğu Guta'da sivillerin son derece zor koşullarda yaşadığı ve yetersiz beslenme tehlikesi altında olduğu ifade edilen açıklamada, pazartesi gününden bu yana 13'ü çocuk 100'den fazla kişinin hava saldırıları ve bombardıman nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Doğu Guta’ya gökyüzünden ölüm yağıyor. Esed rejimi varil bombalarıyla sivilleri katlediyor. Son üç ayda bine yakın insan hayatını kaybetti. pic.twitter.com/2AuKVkiUM7 — TRT HABER (@trthaber) 20 Şubat 2018

Doğu Guta'da 700 kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyacı var

Bölgede 5 hastane ve sağlık merkezinin hava saldırılarında hedef alındığı duyurulan açıklamada, 700 kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Doğu Guta'dan Şam'a yönelik topçu atışlarının olduğu kaydedilen açıklamada, Doğu Guta'nın Astana'da varılan anlaşma çerçevesinde çatışmasızlık bölgeleri içinde yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada tüm taraflara insani yardımların ve tahliyelerin yapılabilmesi için ateşkes çağrısında bulunuldu.

Açlık ve bulaşıcı hastalık uyarısı

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq ise pazartesi günkü açıklamasında, 69 sivilin aşırı derecede yetersiz beslenme riskinin, 127 çocuğun ise hayati tehlikesinin olduğunu söylemişti. Haq, tüberküloz, tifo ve uyuz gibi bulaşıcı hastalıkların görülmeye başladığını, aşıların tükenmesi nedeniyle 600 çocuğun tehlike altında olduğunu ifade etmişti.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA