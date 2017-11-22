BM'den DEAŞ uyarısı: Tehdit hala devam ediyor

Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis, DEAŞ'a karşı mücadele eden koalisyon güçlerine, bölge ülkelerine ve uluslararası topluma seslendi.

Jan Kubis, "Terör örgütü DEAŞ'a karşı zafer kazanılmasına rağmen, Irak'ta, bölgede Avrupa ve ötesinde terör tehdidi devam ediyor" dedi.

DEAŞ'ın yenildiğini ama hala tamamen yok olmadığını belirten Kubis, Irak'ta ve bölgede istikrarın sağlanması için askeri ve askeri olmayan çabaların devam ettirilmesi çağrısında bulundu.

Kubis, terör örgütünün 2014'den bu yana Irak ve Suriye'de kontrol ettiği toprakların yüzde 95'ini kaybettiğini açıkladı.

Temsilci, 7 buçuk milyon kişinin de örgütün yenilmesiyle özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi.

Kubis, DEAŞ'ın dünyanın her yerinde sivillere yönelik rastgele saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: TRT Haber/AA