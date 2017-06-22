  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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BM'den Dağlık Karabağ'da tansiyonu düşürme çağrısı

BM, cephe hattında yaşanan ateşkes ihlallerinden endişe duyulduğunu bildirdi.

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BMden Dağlık Karabağda tansiyonu düşürme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Dağlık Karabağ'daki cephe hattında son günlerde yaşanan ateşkes ihlallerinden kaygı duyulduğunu bildirerek, tansiyonun düşürülmesi çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, son dönemde cephe hattında ateşkes ihlali nedeniyle üzüntü verici can kayıpları yaşandığı belirtildi.

Taraflara çatışmaların daha fazla büyümesinden kaçınmaları çağrısı yapılan açıklamada, tansiyonu düşürecek önlemlerin değerlendirilmesi istendi.

Açıklamada, AGİT Minsk grubu eş başkanlarının Bakü ziyaretinden ve çabalarından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, grubun müzakerelere dönme ve soruna siyasi çözüm bulma çağrılarının desteklendiği vurgulandı.

Dağlık Karabağ'da geçen hafta yaşanan çatışmalarda bir Azerbaycan askerinin yaşamını yitirmesi üzerine Azerbaycan ordusu karşılık vermiş ve 6 Ermeni askeri öldürülmüştü.

Gerginliğin artması nedeniyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları bölgeyi ziyaret etmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'deki ziyarette cephe hattında son günlerdeki ateşkes ihlalinin sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğunu, bundan sonra meydana gelecek olaylardan da işgalci Ermenistan ordusunun sorumlu olacağını söylemişti.

Etiketler: BM, Dağlık Karabağ, ateşkes
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