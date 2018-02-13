BM'den 'çocuk savaşçı' açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba, ''Çocuk Askerlerin Kullanımına Karşı Uluslararası Gün'' dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, çatışma bölgelerinde on binlerce kız ve erkek çocuğun silahlı gruplarca kaçırılarak savaşçı olarak kullanıldığına dikkat çekti.

"Dehşete düşüren seviyelerde şiddete maruz kaldılar"

Çocukların silah altına alınmasına karşı yürütülen uluslararası çabalar doğrultusunda geçen yıl 20 ülkede silahlı çatışmalarda savaşçı olarak kullanılan 5 binden fazla çocuğun serbest bırakıldığını açıklayan Gamba, bu çocukların ''dehşete düşüren seviyelerde'' şiddete maruz kaldığını söyledi.

"Uluslararası toplumun sorumluluğu"

Şiddetin, çocuklar üzerinde çok ciddi fiziksel ve psikolojik sonuçlar oluşturduğunu kaydeden Gamba, bu çocukları çatışmaların dışında tutmanın, uluslararası toplumun sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Çocukların en fazla savaşçı olarak kullanıldığı ülkeler arasında Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Irak, Myanmar, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Suriye ve Yemen yer alıyor.

Kaynak: AA