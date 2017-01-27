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Buradasınız : » » BM'den Cenevre'deki Suriye görüşmeleri açıklaması

BM'den Cenevre'deki Suriye görüşmeleri açıklaması

Sharif, "(Cenevre'de 8 Şubat'ta başlaması planlanan Suriye görüşmelerinin ertelendiği iddiası) Bizim tarafımızda henüz bir erteleme söz konusu değil." dedi.

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BMden Cenevredeki Suriye görüşmeleri açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Sözcüsü Yara Sharif, Cenevre'de 8 Şubat'ta başlaması planlanan Suriye görüşmelerinin ertelendiğine yönelik haberlere ilişkin, "Bizim tarafımızda henüz bir erteleme söz konusu değil." dedi.

Sözcü Sharif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cenevre'de şubat başında gerçekleştirilmesi planlanan Suriye görüşmelerinin ay sonuna ertelendiğine dair açıklamasını değerlendirdi.

Erteleme kararını sadece de Mistura'nın verebileceğinin altını çizen Sharif, "De Mistura önümüzdeki hafta New York'a gidecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ardından BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüşten sonra bu konuyla ilgili açıklama yapacak. Bizim tarafımızda henüz bir erteleme söz konusu değil." dedi.

Etiketler: Cenevre, suriye, Sharif
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