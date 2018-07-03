BM'den BAE'ye: İşkence iddialarına inanmak için nedenlerimiz var

Yemen'de El Kaide ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen kişilerin, ülkenin güneyindeki gizli hapishaneler ağında işkenceye maruz kaldığı ileri sürülmüştü.

Erişim izni verilmedi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'deki gizli hapishaneleri yönettiğini açıkladı.

"BAE hükümeti ile görüştük ve ülkedeki BAE tarafından yönetilen hapishanelere erişim talebinde bulunduk ancak bugüne kadar erişim izni verilmedi. Yemen'deki ofisimizin toplamayı başardığı ilk bilgilere göre, birçok Yemenli tutuklunun BAE askerlerince kötü muamele, işkence ve cinsel tacize maruz kaldığına inanmak için nedenlerimiz var."

18 gizli hapishane ortaya çıktı

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bir sonraki adıma karar vermek için Yemen'deki BAE yönetimindeki hapishanelerle ilgili durumu takip edecek.

Yemen'in güneyinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) veya Yemen güçlerinin kullandığı 18 gizli hapishane belgelenmişti.

Obama döneminde kuruldu

BAE, iç savaşın yaşandığı Yemen'deki hapishane ağını Obama döneminde kurdu ve şimdiye kadar faaliyetteydi.

Kaynak: AA