BM'den Avustralya'ya sığınmacı krizine çözüm çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Bölge Temsilcisi Nai Jit Lam, Avustralya'ya, kendi sorumluluğunda bulunan Manus Adası'ndaki kapatılan gözaltı merkezini güvenlik endişesiyle terk etmeyen sığınmacılarla yapıcı diyaloğa girerek krizi sona erdirmesi çağrısı yaptı.

Radyo Yeni Zelanda'da yer alan habere göre, BMMYK Bölge Temsilcisi Lam, Avustralya’ya teknelerle ulaşanların gönderildiği Papua Yeni Gine’nin Manus Adası’ndaki gözaltı merkezini güvenlik endişesiyle terk etmeyen sığınmacılar hakkında açıklamada bulundu.

Avustralya’nın insani kriz yarattığını ifade eden Lam, söz konusu sığınmacılardan Avustralya’nın sorumlu olduğunu ve onlarla yapıcı diyaloğa girmesi gerektiğini söyledi.

Lam, gözaltı merkezinde yaşanan krizin Avustralya'nın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynakladığını belirterek "Bu tamamen önlenebilir bir insani krizdir." dedi.

Yeni barınaklar yerleşime uygun değil

Avustralya hükümetinin aksi yönde açıklamalarına rağmen, Manus Adası'nda inşa edilen alternatif tesislerin hala yaşamak için uygun olmadığını ifade eden Lam, "Eski merkezin dışındaki konaklama birimleri halen yapım aşamasında. Biz oraya gittik, olabildiğince çabuk yapmaya çalıştıklarını gördük fakat esas iş hala devam ediyor, tamamlamaları birkaç hafta sürebilir." ifadelerini kullandı.

Avustralya Dışişleri Bakanı iddiaları reddetti

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ise BM temsilcisinin iddialarını reddederek yeni merkezde konaklama imkanının bulunduğunu savundu.

Manus Adası’ndan ayrılmayı kabul etmeyenlerin Avustralya'ya gelmek için gözaltı merkezinden çıkmadıklarını söyleyen Bishop, "Tamamen yaşama uygun bir konaklama var" diye konuştu.

Öte yandan Avustralya’ya gitmek istemediklerini ifade eden sığınmacılardan Benham Satah, "Avustralya hükümeti bizi Avustralya'da istemiyorsa tamam, oraya da gitmek istemiyoruz. Sadece güvenli ülkeye gidelim. Yeni Zelanda’ya gidelim çünkü özgürlüğümüz verilene kadar bu merkezden ayrılmayacağız." ifadesini kullandı.

Sığınmacıların kapatılan merkezdeki beleyişi sürüyor

Papua Yeni Gine Yüksek Mahkemesinin sığınmacıların kalmasına uygun olmadığına hükmederek kapatılmasını istediği Manus Adası gözaltı merkezi 31 Ekim'de resmi olarak kapatıldı.

Ancak merkezde kalan sığınmacılar Lorengau kentinde üç yerde kurulan barınaklara taşınmayı, yerli halkın daha önce kendilerine saldırıda bulunduklarını ve bu yüzden korunaklı olmayan yeni tesislerde can güvenliklerinin olmayacağını ileri sürerek taşınmayı reddetti.

Yaklaşık 4 yıldır Manus Adası gözaltı merkezinde tutulan sığınmacılar, elektrik, su, gaz, yiyecek ve tıbbi malzeme hizmetinin 23 gündür verilmemesine rağmen merkezde kalmayı sürdürüyor.

AA

