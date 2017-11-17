BM'den 'Arakanlı Müslümanlar'a şiddete son verin' kararı

BM Genel Kurulu İnsan Hakları Komitesinde İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) desteğiyle Arakanlı Müslümanlarla ilgili yapılan oylamada karar, 10'a karşı 135 "evet" oyuyla kabul edildi.

Çin, Rusya, Filipinler, Vietnam ve Laos'un katılmadığı oylamada kurulun 26 üyesi çekimser kaldı.

Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık çağrısı

Aralık ayında son oylama için 193 üyeli BM Genel Kurulu'na gidecek kararda, Arakan'da insan hakları ihlalleri ve suistimal haberlerinden duyulan "derin endişe" ifade ediliyor', Myanmarlı yetkililere, Arakanlı Müslümanları hedef alan operasyonlarına son verilmesi ve Bangladeş'ten kendi istekleriyle dönmelerinin temin edilmesi, bu kişilere vatandaşlık hakkı tanınması, BM'nin soruşturma misyonunun ve insani yardımların erişiminin sağlanması çağrısında bulunuluyor.

Kararda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'den Myanmar için özel bir temsilci görevlendirmesi isteniyor.

Suudi Arabistan'ın BM Büyükelçisi Abdullah el-Muallimi, İİT adına yaptığı konuşmada, Myanmar'da dini nefretin "bir diğer insanlık dışı sahnesinin" yaşandığını, yüzde 60'ı çocuk 620 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e kaçmak zorunda kaldığını söyledi.

Kaynak: AA