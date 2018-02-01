BM'den Afrin açıklaması: Türk tarafındaki sivil kayıplardan bilgim yok

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye'deki sivil kayıplardan haberim yok"

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Egeland, Afrin'deki sivillerle ilgili endişe duyduğunu söyledi.

Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının Kilis ve Hatay'daki sivillere yönelik roket ve havanlı saldırıları ile dün Reyhanlı'da 17 yaşındaki kız çocuğunun saldırılarda hayatını kaybetmesiyle ilgili bilgisi olup olmadığını sorulması üzerine Egeland, "Benim yetkim ve ilgim sadece Suriye içindeki sivillere yönelik. Bundan dolayı Türk tarafındaki sivillerle ilgili neler olduğu hakkında bir bilgim yok. Bu konuyla ilgili AA'nın haberlerine bakacağım." karşılığını verdi.

Teröristlerin Reyhanlı'ya yönelik dünkü saldırılarında 17 yaşındaki Fatma Avlar yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Bugün ise Kilis'in merkezine PYD/PKK tarafından iki roket bir ev ile bir lokantaya düştü. 1 kişi yaralandı.

Kaynak: AA