BM'den acil yardım çağrısı: Gazze hastanelerindeki jeneratör yakıtları 10 gün içerisinde tükenecek

İsrail ablukası altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan Gazzelileri çok daha zor günler bekliyor.

Aylardır elektrik kriziyle boğuşan Gazze’de sağlık kuruluşları teker teker hizmetlerini durduruyor. Yakıtın tükenmesi nedeniyle jeneratörü çalışmayan sağlık merkezi sayısı ise her geçen saat yükseliyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kidra yakıtlarının tükenmesi sebebiyle 13 hastaneden 3’ünde, 54 sağlık ocağından ise 14’de jeneratörlerin durduğunu açıkladı.

2 milyon kişinin yaşadığı Gazze’de günde sadece 4-6 saat elektrik kullanılabiliyor. Bu sebeple özellikle hastanelerde jeneratörler can simidi görevi görüyor.

Şimdi o jeneratörler susmak üzere… Gazze halkı yaşam çığlığını dünyaya duyurmaya çalışıyor.

OCHA: Jeneratör yakıtları 10 gün içinde tükenecek

Gazze’deki krizle ilgili bir açıklama da Birleşmiş Milletler’den geldi. İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, “Gazze'deki kritik tesisler için acil yakıt önümüzdeki on gün içinde tükenecek” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye geçen sene devreye girmişti

İsrail ablukası altında bulunan Gazze'de geçen sene de benzer bir kriz yaşanmış, Türkiye de devreye girmişti. Hamas, Türkiye’nin Gazze’deki elektrik krizinin çözümüne katkı için elektrik santraline yakıt göndermeyi onayladığını duyurmuştu.