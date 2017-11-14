  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » BM'den AB'ye: Göçmenlik politikası insanlık dışı!

BM'den AB'ye: Göçmenlik politikası insanlık dışı!

BM, AB'nin Libya Sahil Güvenlik ekiplerine Akdeniz'deki göçmenleri durdurup Libya'ya geri göndermelerine yardım etme politikasını "insanlık dışı" olarak niteledi.

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BMden ABye: Göçmenlik politikası insanlık dışı!

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlere yönelik Libya makamlarına yardımcı olma politikasının "insanlık dışı" olduğunu belirtti.

Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki gözaltı merkezlerinde "korkunç şartlar altında" tutulan göçmenlerin sayısının keskin şekilde artmasından dehşete düştüğünü ifade etti.

Libya'daki göçmenlerin yaşadığı acıların insanlığın vicdanını yaraladığını vurgulayan Zeyd Raad El Hüseyin, "Daha önce vahim olan durum, şimdi felakete dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

AB ve İtalya'nın yardımıyla Libya makamlarının Akdeniz'deki uluslararası sularda göçmenleri taşıyan tekneleri durduğunu ve göçmelerin Libya'daki gözaltı merkezlerine götürüldüğü bilgisini paylaşan Zeyd Raad El Hüseyin, bu göçmenlerin işkence, tecavüz ve zorla çalıştırılma gibi çeşitli istismarlara maruz bırakıldığı uyarısında bulundu.

Hüseyin, AB ve AB'ye üye ülkelerin göçmenlere yönelik giderek artan müdahalelerine rağmen, göçmenlerin maruz kaldığı suistimal düzeyini azaltmak için hiçbir şey yapmadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: BM, Avrupa Birliği, göçmenler, Akdeniz
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