  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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BM'den ABD'ye vize yasağını kaldırma çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, ABD'ye nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkeye uygulanan vize yasağını kaldırması çağrısında bulundu.

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BMden ABDye vize yasağını kaldırma çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkeye vize yasağınına ilişkin, "ABD'nin ya da diğer ülkelerin kendilerini terörden en iyi korumasının yolu bu değil ve etkili olduğunu düşünmüyorum. Bu önlemler en kısa sürede kaldırılmalı." dedi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye görüşmelerinde BM'nin rolünü ilişkin de değerlendirmede bulunan Guterres, "Eğer BM, Astana'da olmasaydı çok fazla eleştirilirdi. Cenevre'deki siyasi görüşmeleri garantilemek için Astana'da kesinlikle olmamız gerekiyordu." diye konuştu.

Astana sürecine Arap ülkelerinin dahil edilmemesinin eleştiri topladığı yönündeki bir soruya Guterres, Arap ülkelerinin Suriye'deki krize çözüm bulunmasında önemli bir rolü olduğunu söyledi.

Gutterres, AA muhabirinin, "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması konusu daha önce Türkiye tarafından gündeme getirilmişti. Trump yönetimi de Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmak istediğini açıkladı. BM Suriye'de güvenli bölge kurulmasını destekliyor mu?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"(Trump'ın) tam olarak neyi kastettiğini bilmiyorum. Bu kavram farklı durumlarda farklı anlamlarla kullanıldı. Üç şeyden bahsedeceğim; öncelikle insanların güven içinde yaşayacağı alanların oluşturulmasına karşı değiliz. İkincisi, insanların sığınma hakkı elinden alınamaz, insanlar güvenli bölgelerden ayrılmak istediğinde bunun engellenmesi kabul edilemez ve üçüncüsü güvenli bölgelerin tarihte örneklerini gördük. Bazıları trajikti. Tam olarak neden bahsediliyor onu anlayalım sonra yorum yapalım."  AA

Etiketler: BM, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Antonio Guterres, abd başkanı donald trump
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