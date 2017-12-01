BM'den 91 milyon yardıma muhtaç insan için acil yardım çağrısı

Dünya genelinde uzun süren çatışmalar, doğal afetler, salgınlar ve yerinden edilmelerden dolayı 26 ülkeden 136 milyon insan yardıma muhtaç.

Birleşmiş Milletler (BM), gelecek yıl dünya genelinde acil yardım ve korunmaya muhtaç 91 milyon insana ulaşabilmek için 22,5 milyar dolar yardıma ihtiyaç duyulduğunu ve bunun yaklaşık 7,7 milyar dolarının Suriyeliler için gerekli olduğunu açıkladı.

Geçen yıl aralık ayında BM ve ortakları, BM 2017 Küresel İnsani Yardım Planı kapsamında, 92,8 milyon insana ulaşabilmek için 22,2 milyar dolarlık yardım çağrısı yapmıştı.

2011'den bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye'de insani yardımlar için 3,5 milyar dolara gereksinim duyulduğuna dikkat çekilen açıklamada, komşu ülkelere sığınan yaklaşık 5,3 milyon Suriyeli için de 4,16 milyar dolar fon gerektiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA