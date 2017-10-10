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BM'den 4 gemiye liman yasağı

Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları ihlal eden dört gemiye tüm limanlara giriş yasağı getirdi.

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BMden 4 gemiye liman yasağı

Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları ihlal eden dört gemiye tüm limanlara giriş yasağı getirdi.

Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarının uygulanmasını araştıran uzmanlar heyetinin başkanı Hugh Griffiths, yaptığı açıklamada, yasaklı mal taşıdıkları gerekçesiyle Petrel 8, Hao Fan 6, Tong San 2 ve Jie Shun yük gemilerine tüm limanlara giriş yasağı getirildiğini belirtti.

Kuzey Kore'nin BM yaptırımlarını ihlal ederek "kömür ihraç etme girişimlerini sürdürdüğüne" ilişkin iddiaları araştırdıklarını kaydeden Griffiths, söz konusu dört geminin "yasaklı mal taşıdığının" tespit edildiğini söyledi.

Gemilere 120 gün boyunca limanlara giriş yasağı getirildiğini vurgulayan Griffiths, bu tür bir yasak kararının BM tarihinde ilk kez alındığını sözlerine ekledi.

Gemilerin hareketini izleyen "MarineTraffic" veritabanına göre, Petrel 8 Komor Adaları, Hao Fan 6 Saint Kitts ve Nevis Federasyonu, Tong San 2 ise Kuzey Kore'ye kayıtlı. Jie Shun'un kayıtlı olduğu ülke listede yer almıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), nükleer faaliyetleri nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana yaptırım uyguluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından ABD, Kuzey Kore'ye yönelik baskıyı artırdı. BMGK da ABD'nin girişimiyle hazırlanan ve Kuzey Kore'nin ihracat gelirlerini üçte bir azaltmayı öngören kararı 5 Ağustos'ta kabul etmişti.

Etiketler: birleşmiş milletler, BM, Kuzey Kore
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