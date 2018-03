BM'de konuşan down sendromlu Türk alkış aldı

Down Sendromu Derneği'nden yapılan açıklamaya göre Robert Cem Osborn, Birleşmiş Milletler’de 21 Mart'ta düzenlenen Dünya Down Sendromu Konferansı’nda, çalışan down sendromlu bireyleri temsilen konuştu.

Osborn buradaki konuşmasında iş hayatında yer aldığı için çok mutlu olduğunu, kendisinin de herkes gibi bağımsız bir hayat sürmek ve kendi parasını harcamak istediğini anlattı.

Çalışıp kazandığını, kendisiyle gurur duyduğunu dile getiren Osborn, "Hareketli, renkli bir işim var. Hilton İstanbul Bomonti’de misafir karşılama görevlisi olarak çalıştığım işimde pek çok Türk ve yabancı misafir ile tanışıyorum. Bazen beni iş yerimde çalışırken görenler, özellikle İngilizce konuştuğumu duyunca şaşırabiliyorlar. Ama ben ve benim gibi pek çok arkadaşım başarıyla çalışıyoruz. Yeter ki fırsat verilsin. Destekleri için hem Down Türkiye’ye hem de şirketim Hilton Bomonti’ye teşekkür ederim" dedi.

"Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum" programı, Down sendromlu ve zihinsel engelli bireylerin istihdamı konusunda dünyadaki öncü programları arasında yer alıyor.

BM'deki söz konusu konferansta çok sayıda ülkeden gelen engelli derneklerinin ve engelli istihdamı yapmayı planlayan şirketlerin temsilcileriyle bir araya gelen Down Sendromu Derneği yetkilileri, program ve deneyimlerini aktardı.

Programı Türkiye’de geliştiren ve uygulayan derneğin başkanı Gün Bilgin, down sendromlu gençlerin iş hayatına katılımına olanak sağlayan programın nasıl geliştirildiğini ve işleyişini sunumla aktardı.

Bilgin, "Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum" programı kapsamında 2012-2017'de 14 şehirde, 51 down sendromlu bireyin, 16 farklı firmada istihdam edildiğini ve istihdamın sürekliliği oranının yüzde 88 olduğunu belirtti.

Bu yıl hızlı bir şekilde yerleştirmelere devam edildiğini kaydeden Bilgin, "Marmara, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz olmak üzere Türkiye’nin değişik bölgelerinde uygulanan Anadolu Üniversitesi ile iş birliği yapılarak bir eğitim programı haline getirildi. Şu anda çabamız hem down sendromlu hem de diğer zihinsel engelli popülasyonunun başarılı bir şekilde istihdamına yönelik çalışacak destekli istihdam iş koçları yetiştirerek programın yaygınlaştırılması ve bunun bir devlet politikası haline getirilmesi" dedi.

Bilgin'in ardından programın önde gelen ortaklarından, halen üç down sendromluyu çalıştıran Hilton İstanbul Bomonti Hotel temsilcisi Tülay Bourne ve Esra Altınörs, down sendromlu bireylerin istihdamında, kurum olarak yaşadıklarını paylaştı.

