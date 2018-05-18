BM yetkilisi İsrail'in katliamına "savaş suçu" dedi

Gazze'de 63 cana acımasızca kıyarak katliamlarına bir yenisini ekleyen İsrail'e tepki yağıyor.

BM İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in Filistinli göstericileri kasten öldürmesi ve yaralamasının Roma Statüsü'ne göre savaş suçu teşkil ettiğini söyledi.

İsrail namluları ölüm saçtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla başlayan gelişmeler, tam bir katliama dönüştü.

ABD'nin Kudüs'teki yeni büyükelçilik binasının açılışının, Nekbe diye bilinen, Filistinliler'in yurtlarından sürülüş yıl dönümünün arifesinde yapılması, öfkeyi tırmandırdı.

62 şehit, 3 binden fazla yaralı

Keskin nişancılar tek tek çocuk, yaşlı, engelli demeden gözlerine kestirdiklerini katletti.

2014 yılından bu yana yaşanan en kanlı günde, 62 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA, TRT Haber