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BM, Yemen'de denize atılan sığınmacı sayısını açıkladı

BM, geçen hafta Yemen açıklarında insan kaçakçılarınca denize atılan 280 kişiden 226'sının kurtarıldığını açıkladı.

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BM, Yemende denize atılan sığınmacı sayısını açıkladı

Yemen açıklarında geçen hafta iki gemiden atılan 280 göçmenden 226'sının kurtarıldığı, 42 kişinin cesedine ulaşıldığı,12 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, iki gemiden zorla denize atılan 280 kişiden 226'sının kurtarılarak tedavi ve gıda ihtiyaçlarının karşılandığı ifade edildi. Açıklamada, 42 kişinin cesetlerine ulaşılırken, halen kayıp durumdaki 12 kişinin öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Denizden kurtarılanların büyük bir kısmının çok güçsüz ve zor durumda olduğu, IOM tarafından destek sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, IOM'un göçmenlere yardım ve kaybolanları aramak için Yemen sahillerinde devriye gezmeyi sürdüreceği vurgulandı.

Göçmenlerin Somali ve Etiyopya vatandaşı oldukları, kaçakçıların ise gemilerle Somali'ye döndükleri belirtildi.

IOM, bu yıl içinde 55 bin sığınmacının Yemen'e ulaşmak için Somali yarımadasından ayrıldığını açıklamıştı.

Etiketler: birleşmiş milletler, Yemen, sığınmacı
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