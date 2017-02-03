  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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BM Yemen için endişeli

BM, Yemen'in Taiz kentinde artan askeri operasyonların ve hava saldırılarının son derece endişe verici olduğunu bildirdi.

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BM Yemen için endişeli

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Yemen'in Taiz kentinde artan askeri operasyonlar ve hava saldırıları son derece endişe verici" denildi.

Operasyonlar ve hava saldırıları nedeniyle Taiz kentindeki Mokha bölgesinden yaklaşık 30 bin kişinin yerinden edildiği belirtilen açıklamada, askeri operasyonların Yemen limanlarındaki ticari ve insani yardım gemilerini de etkilediğine dikkat çekildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de bazı kentlerde Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarıyla Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi yanlısı güçler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

BM verilerine göre, Yemen'deki çatışmalarda şimdiye kadar yaklaşık 10 bin sivil hayatını kaybetti.

Nüfusunun yüzde 80'ini oluşturan yaklaşık 14 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğu Yemen'de, BM kıtlık yaşanmasından da endişe ediyor. AA

Etiketler: birleşmiş milletler, Yemen, Taiz, hava saldırıları
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