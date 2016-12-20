BM tahliyeler için Doğu Halep'e 20 gözlemci gönderecek

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Doğu Halep'ten Suriye Arap Kızılayı ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nce yapılan tahliyelerin devam ettiğini ve BM ekibininse tahliyeleri gözlemlemek için rejim kontrolündeki Ramuse kontrol noktasında bulunduğunu söyledi.

15 Aralık'tan bu yana Halep'in doğusundan 25 bin kişinin tahliye edildiğinin tahmin edildiğini söyleyen Dujarric, tahliye edilen Suriyelilierin Atarib ve Sarmada'ya gönderildiğini ifade etti.

BM'nin Halep'te rejim kontrolündeki bölgelerde çoğu Suriyeli olmak üzere 100'den fazla yardım çalışanının bulunduğunu belirten Dujarric, Halep'in doğusuna sivillerin tahliyesi ve güvenliğinin denetlenmesi için uluslararası ve yerel 20 personel göndereceklerini kaydetti.

Dujarric, Fua ve Kefraya'dan tahliyer için de bu sabah 20 otobüsün yola çıktığını sözlerine ekledi.

Dujarric, "Halep'te tahliye edilmeyi bekleyen ne kadar kişi kaldı?" sorusuna ise "Farklı rakamlar duyuyoruz, hala binlerin olduğu tahmin ediliyor ama bizim endişemiz oradaki kuşatma altındaki Suriyelilere uzun süredir insani yardım ulaştırılamıyor ve bir an önce yardım götürebilmeyi umut ediyoruz." cevabını verdi. AA