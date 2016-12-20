Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.516
    Euro: 3.677
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.684

Kapat
Buradasınız : » » BM tahliyeler için Doğu Halep'e 20 gözlemci gönderecek

BM tahliyeler için Doğu Halep'e 20 gözlemci gönderecek

Birleşmiş Milletler (BM), Halep'in doğusuna sivillerin tahliyesi ve güvenliğinin denetlenmesi için 20 personel göndereceğini açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
BM tahliyeler için Doğu Halepe 20 gözlemci gönderecek

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Doğu Halep'ten Suriye Arap Kızılayı ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nce yapılan tahliyelerin devam ettiğini ve BM ekibininse tahliyeleri gözlemlemek için rejim kontrolündeki Ramuse kontrol noktasında bulunduğunu söyledi.

15 Aralık'tan bu yana Halep'in doğusundan 25 bin kişinin tahliye edildiğinin tahmin edildiğini söyleyen Dujarric, tahliye edilen Suriyelilierin Atarib ve Sarmada'ya gönderildiğini ifade etti.

BM'nin Halep'te rejim kontrolündeki bölgelerde çoğu Suriyeli olmak üzere 100'den fazla yardım çalışanının bulunduğunu belirten Dujarric, Halep'in doğusuna sivillerin tahliyesi ve güvenliğinin denetlenmesi için uluslararası ve yerel 20 personel göndereceklerini kaydetti.

Dujarric, Fua ve Kefraya'dan tahliyer için de bu sabah 20 otobüsün yola çıktığını sözlerine ekledi.

Dujarric, "Halep'te tahliye edilmeyi bekleyen ne kadar kişi kaldı?" sorusuna ise "Farklı rakamlar duyuyoruz, hala binlerin olduğu tahmin ediliyor ama bizim endişemiz oradaki kuşatma altındaki Suriyelilere uzun süredir insani yardım ulaştırılamıyor ve bir an önce yardım götürebilmeyi umut ediyoruz." cevabını verdi. AA

Etiketler: Halep tahliyeler, Halep, birleşmiş milletler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  DÜNYA

DÜNYA HABERLERİ

Tüm Dünya Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER