BM: Suriye'nin güneybatısındaki çatışmalar alarm verici

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’nin güneybatısındaki çatışmalara dair açıklama yaptı.

Guterres, Suriye'nin güney batısındaki çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirtti.

Taraflara Suriye'nin güney batısında geçen yıl Rusya, ABD ve Ürdün ile varılan gerginliğin azaltılması anlaşmasını hatırlatan Guterres, ateşkes anlaşmasına rağmen bölgede artan çatışmaların ''alarm verici'' olduğunu ifade etti.

Çatışmaların insani yardımları da etkilediğine dikkati çeken Guterres, anlaşmanın garantörlerine, "ateşkese bağlı kalmaları ve askeri operasyonlara acil son verilmesi" çağrısı yaptı.

Esed rejimi Dera'da ilerliyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, Dera'ya düzenledikleri operasyonda 9 günde yaklaşık 320 kilometrekarelik alanda ilerledi.

Şiddetli saldırılardan kaçan en az 150 bin sivil, Ürdün ve İsrail sınırına göç etmek zorunda kalırken, yüze yakın sivil yaşamını yitirdi.

Ülkenin güneybatısında bulunan Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi.

Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti. ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından endişe ettiklerini sık sık tekrarlıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, dün 5 sağlık merkezinin de hedef alındığını bildirmişti. Egeland'ın açıklamasının hemen ardından kentin doğu kırsalında hizmet veren hastane vurulmuş ve hizmet dışı kalmıştı.

Kaynak: AA/ TRT Haber