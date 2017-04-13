'BM, Suriye'deki zulmün faillerinin hesap vermesini önlüyor'

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Birleşmiş Milletler’deki (BM) sistemli tıkanıklığın Suriye'deki zulmün faillerinin hesap vermesini önlediğini bildirdi.

Bakan Freeland, Rusya'nın Suriye konusundaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını 8'inci kez veto etmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sonuçtan son derece üzüntü duyduklarını belirtti.

Freeland, şunları kaydetti:

"Kanada, BMGK oylaması sırasında Rusya'nın vetosundan üzüntü duymuştur. Bu Rusya'nın Suriye konusundaki 8'inci vetosudur. BM'deki sistemli tıkanıklık, Suriyelilerin acısını görmezden geliyor ve Suriye'deki zulmün faillerinin hesap vermesini önlüyor. BMGK'daki 15 üyeden karar lehine oy veren Mısır, İtalya, Japonya, Senegal, İsveç, Ukrayna, Uruguay, Fransa, Birleşik Krallık ve ABD'ye bu iş birliği için müteşekkiriz. Kanada olarak, Rusya ve İran'ı, Esad rejiminin destekçileri olarak, bu kokuşmuş ve yasa dışı kimyasal silah kullanımını kınayan uluslararası toplulukla bir araya gelmeye çağırıyoruz."