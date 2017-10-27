BM: Siyasi ve yasal kanallar kurularak çözüm bulunmalı

Birleşmiş Milletler (BM), Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanına ilişkin taraflara "İspanya anayasası çerçevesinde siyasi ve yasal kanallar kurularak çözüm bulunması" çağrısı yaptı.

BM sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde Katalonya'nın bağımsızlık ilanıyla ilgili "BM Genel Sekreteri tarafları İspanya anayasası çerçevesinde siyasi ve yasal kanallar kurularak çözüm aramaya teşvik ediyor." dedi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, bugün yapılan oylamayla bağımsızlığını ilan etmişti.

Kaynak: AA