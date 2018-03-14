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Buradasınız : » » BM: Sinir gazının kullanılması uluslararası hukukun ihlali

BM: Sinir gazının kullanılması uluslararası hukukun ihlali

Ajan Sergey Skripal'ın sinir gazı ile zehirlenmesinin yankıları sürerken bir açıklamada BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq'dan geldi.

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BM: Sinir gazının kullanılması uluslararası hukukun ihlali

İngiltere ile Rusya arasında, eski casus Sergey Skripal'in öldürülmesi girişimi ile başlayan kriz, NATO'nun da dahil olduğu bir boyuta ulaştı. 

İngiltere Başbakanı Theresa May, suikastte kullanılan Noviçok sinir gazının Rusya kaynaklı olduğunu açıklamış ve Kremlin yönetiminden yanıtlar istemişti.

Bir açıklama da Birleşmiş Milletler'den (BM) geldi.

"Sinir gazının silah olarak kullanılması kabul edilemez"

Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Antonio Guterres'in İngiltere'de sinir gazı kullanılmasından kaynaklanan zehirlenme olayından derin endişe duyduğunu söyledi.

''Sinir gazının hiçbir koşulda silah olarak kullanılması kabul edilemez, kullanılması durumunda uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir.''

Guterres'ten kınama

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sinir gazı ya da kimyasal silah kullanımını kınadığını açıklayan Haq, Guterres'in zehirlenme olayına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini temenni ettiğini vurguladı.

BMGK acil toplanıyor

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere'nin talebi üzerine acil toplanacak.

23 diplomat sınır dışı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya’ya Skripal'in Rus yapımı kimyasal madde ile zehirlendiği iddialarıyla ilgili açıklama yapması için tanınan mühletin dolmasının ardından tepki olarak 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

"Ülkeyi terk etmek için 1 haftaları var"

May, “Viyana Konvansiyonu'na göre İngiltere, bildirilmemiş istihbarat görevlisi olduğu belirlenen 23 Rus diplomatı sınır dışı edecek. Ülkeyi terk etmek için 1 haftaları var.” demişti.

İngiltere ve Rusya arasındaki casus krizi

Rusya askeri istihbarat servisinde görevliyken İngiliz istihbarat servisi MI6 hesabına casusluk yaptığı belirlenen Skripal 2006'da tutuklanmış ve ABD'nin elindeki Rus ajanlarla 2010'da değiş tokuş edilmişti. 

Çifte ajan Sergey Skripal, 4 Mart'ta İngiltere'de bir alışveriş merkezinin yakınında kızı ile birlikte kendinden geçmiş olarak bulunmuştu.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: birleşmiş milletler
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