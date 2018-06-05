BM Raportörün ABD'nin yoksullukla mücadele stratejisini eleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Philip Alston, ABD'nin aşırı yoksullukla mücadele konusundaki temel stratejisinin, "yardıma muhtaç kimselere suçlu muamelesi yapmak ve damgalamak" olduğunu belirtti.

BM'nin Aşırı Yoksullukla Mücadele ve İnsan Hakları Özel Raportörü Alston, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyanın en zengin ülkelerinden birinde yoksulluk içinde yaşayan 40 milyon insanın bulunması ve üçüncü dünya ülkeleri koşullarında 5 milyondan fazla kişinin yaşaması gaddarca ve insanlık dışıdır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişikliklerini içeren 1,5 trilyon dolarlık vergi indirimleri tasarısını imzalamasını kınayan Alston, "Trump yönetimi, ülkedeki refah sistemine sistematik bir saldırı düzenlerken, şirketler ve çok zenginler için büyük vergi indirimleri getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Alston, vergi sistemindeki yeni stratejinin "eşitsizliği en üst düzeye çıkarmak ve ABD'li milyonlarca çalışan ve işsizleri cezaya çekmek için özel olarak hazırlanmış gibi göründüğünü" belirtti.

ABD'nin yoksulluğu azaltmak veya ortadan kaldırmak için bir politikası bulunmadığını savunan Alston, ülkedeki gelir dağılımındaki eşitsizliğin adeta "siyasi bir tercih" olduğunu kaydetti.

"16 bin evsiz tutuklandı"

Alston, ABD'nin aşırı yoksullukla mücadele konusudaki temel stratejisinin "yardıma muhtaç kimselere suçlu muamelesi yapmak ve damgalamak" olduğunu, ülkeye "kazanan her şeyi alır" zihniyetinin yerleştiğini ifade etti. Alston, buna örnek olarak da 2016'da sadece Los Angeles kentinde 16 bin evsizin idrarlarını umumi alanlarda yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmalarını gösterdi.

"ABD şu anda Batı dünyasında en yüksek gelir eşitsizliğine sahip." ifadesini kullanan Alston, ülkenin ayrıca, dünyadaki en yüksek hapsetme oranına ve gelişmiş ülkelerdeki seçimlerde en düşük katılım oranlarından birine sahip olduğunu kaydetti.

Alston, demokrasinin gelir dağılımındaki aşırı adaletsizlik nedeniyle tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

Özel Raportör Alston'un geçen yıl 1-15 Aralık'ta California, Alabama, Georgia, West Virginia ve Washington'a yaptığı ziyaretlerde elde ettiği bulgulara göre hazırlanan raporun, 21 Haziran'da Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi'ne sunulacağı belirtildi.

Kaynak: AA