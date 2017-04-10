BM Rakka'da sivillerin güvenliğinden endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, askeri operasyonların sürdüğü Suriye'nin Rakka vilayetinde yer alan Tabka'daki sivillerin yaşam koşullarının gittikçe güçleştiği, 20 gündür kentte su ve elektriğe ulaşım imkanı olmadığı belirtildi.

Çatışmalar ve güvenlik riskleri nedeniyle insanların kentten çıkamadığı da kaydedilen açıklamada, "Askeri operasyonların sürdüğü Tabka'daki 30 binden fazla sivilin güvenliğinden derin kaygı duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rakka'da çatışan tüm taraflara uluslararası hukuk altındaki sorumluluklarına bağlı kalarak sivilleri koruma çağrısı yapıldı.

Şam kırsalına 35 bin kişilik yardım

Öte yandan, BM ve diğer yardım kuruluşları Suriye'de kuşatma altındaki yerleşim birimlerine insani yardım ulaştırma çabalarını sürdürüyor.

BM'den yapılan açıklamaya göre, Şam kırsalında rejim kuşatmasındaki Yalda, Babila ve Beyt Sahm bölgelerine 35 bin kişilik insani yardım ulaştırıldı.