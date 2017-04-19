  • 19 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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BM personelleri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde rehin düştü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 10'a yakın BM personelini rehin aldı.

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BM personelleri Kongo Demokratik Cumhuriyetinde rehin düştü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Güney Sudanlı ayrılıkçılar, 10'a yakın Birleşmiş Milletler (BM) personelini rehin aldı.

BM İstikrar Misyonunun (MONUSCO), Kuzey Kivu eyaleti Temsilcisi Daniel Ruiz, açıklamasında, Munigi bölgesindeki MONUSCO yerleşkesinde yaklaşık 10 BM personelinin Güney Sudanlı ayrılıkçılar tarafından rehin alındığını bildirdi.

Ayrılıkçıların, ülkelerine geri dönmemek için personelleri alıkoyduğunu belirten Ruiz, Uganda, Kenya veya Etiyopya'ya gitmeyi talep eden ayrılıkçılarla uzlaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Munigi kampında yaklaşık 500 Güney Sudanlı ayrılıkçı yaşıyor.

Güney Sudan ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetleri, geçen hafta eski Devlet Başkanı Yardımcısı Riek Machar'a bağlı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütünden (SPLM-N) 8 eski ayrılıkçıyı ülkelerine iade etme konusunda anlaşmıştı.

Etiketler: BM personelleri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, rehin
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