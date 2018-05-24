BM Ortadoğu Özel Koordinatörü Mladenov'dan Gazze uyarısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Kudüs'ten video konferans yoluyla bilgilendiren Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Gazze'de elektrik, su ve sağlık sistemlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek kentin çöküşün eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

Gazze'de memurların maaşlarının halen ödenmediğine dikkati çeken Mladenov, Filistin hükümetinin Gazze'deki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

"Son bir ayda 76 Filistinli öldürüldü, 3 binden fazla kişi yaralandı"

Mladenov, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze sınırındaki protestolarda son bir ayda 11'i çocuk 76 Filistinliyi öldürdüğünü, 3 binden fazla kişinin de yaralandığını belirterek, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayların en güçlü şekilde kınanması, İsrail'in orantısız güç kullanımından, Hamas'ın ise provokasyonlardan kaçınması gerektiğini söyledi.

Bölgede başka bir savaşın yaşanmaması için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Mladenov, şunları kaydetti:

''Gazze'de sözlerin uygulamaya geçme zamanı geldi. Gazze musluğunun açılması ve kapatılması sürdürülebilir bir strateji değil, ya bu döngüyü kırar ya da daha fazla ölüm riskiyle karşı karşıya kalırız. Gazze, büyük bulmacanın ayrılmaz bir parçası. Gazze'de herhangi bir girişimin başarılı olması tüm Filistinlileri birleştiren güvenilir siyasi bir anlayışa bağlı.''

Kaynak: AA