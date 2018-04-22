BM önünde nükleer silah karşıtı gösteri

Çeşitli ülkelerden gelen yaklaşık 130 ICAN mensubu, yarın Cenevre'de başlayacak Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması (NPT) konferansı öncesi harekete geçti.

Göstericiler, BM'nin Cenevre Ofisi önündeki sivillere yapılan silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen "kırık sandalye heykeli"nin bulunduğu meydanda toplandı.

Geçen yıl Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen ICAN üyeleri, "Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşmasını imzalayın", "Kore Savaşına Son" ve "Nükleer silahlardan arındırılmış bir Kuzey Kore oluşturalım" yazılı pankartlar açtı.

ABD'ye nükleer tepki

Gösterinin organizatörü ICAN Nükleer Anlaşmalar Koordinatörü Tim Wright, 2 hafta sürecek NPT konferansı boyunca anlaşmanın imzalanarak yürürlüğü girmesi için lobi faaliyetleri yapacaklarını söyledi.

Anlaşmanın imzalanmasında Türkiye'nin de desteğine ihtiyaç duyduklarını anlatan Wright, ABD'nin elinde bulundurduğu tüm nükleer silahların ortadan kaldırılması için çağrı yaptı.

Nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, temmuz ayında 122 ülkenin desteğiyle kabul edildi.

Antlaşmaya karşı çıkan nükleer silah sahibi BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin, ilgili müzakerelere ve oylamaya katılmadı.

Şubat ayında Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız ise Türkiye'nin nihai hedefinin "nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya" olduğunu söyledi.

"NPT'in eksiksiz ve evrensel bir şekilde hayata geçirilmesi bunun için doğru bir başlangıç noktasıdır."

Kaynak: AA