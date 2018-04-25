BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Suriye, siviller için bir ölüm kapanı haline geldi

Suriye için dün yapılan uluslararası yardım toplantısında konuşan Grandi, "Ülke bir kapana, bazı yerlerde siviller için bir ölüm kapanına dönüşüyor. Ülkede artık sığınmacılarını taşıyamayan bir nüfus var. Bu nüfus modern tarihin en büyük eziyetini çekmektedir" dedi.

Acil insani yardımlar ve Suriyeli mültecilere yardım için bu yıl küresel çapta 5.6 milyon dolar bağış toplamayı umduklarını açıklayan Grandi, paranın sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelere harcanacağını söyledi.

Suriye nüfusundan 5.5 milyon kişi Irak, Lübnan, Ürdün ve Türkiye'de sığınmacı durumunda. Lübnan'daki sığınmacıların sayısı, bu ülkenin kendi nüfusunun dörtte birine ulaştı. Suriye içinde de 6.1 milyon insan evlerini terk etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü geçen ay yaptığı açıklamada, 2011 yılının Mart ayında başlayan savaşta şimdiye kadar 511 bin insanın öldüğünü duyurmuştu.

Kuşatma altındaki sivillerin sayısı artabilir

Birleşmiş Milletler'in (BM) tahminine göre, Suriye içinde 400 binden fazla sivil, bulundukları yerlerde kuşatma altında. Ancak bu sayı ciddi biçimde artabilir çünkü Esad rejimine karşı mücadele eden muhaliflerin en yoğun bulundukları yer, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib bölgesi ve burada 2 milyon kişi yaşıyor.

Bazı yardım kuruluşları, Suriye ordusu ile Rus ve İranlı müttefiklerinin var güçleriyle İdlib'e yüklenmeleri halinde, geçen yıl Halep'te bu yıl da Doğu Guta kuşatmalarında yaşanan acıların çok daha büyüğünün burada yaşanabileceğinden kaygılanıyor. Ordunun İran ve Rusya yardımıyla muhaliflerin elinden aldığı bölgelerden kaçan on binlerce kişi İdlib'e sığınmış durumda.

BM yetkilisi Grandi, "İsyancıların pek çoğu İdlib'e yerleşti. Çatışmalar daha fazla bu bölgeye yönelirse, siviller için durum çok tehlikeli bir hal alabilir" dedi.

Kaynak: Reuters