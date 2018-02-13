  • 13 ŞUBAT 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.802
    EURO 4.688
  • BIST 115455.52
    ALTIN 162.276
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Kendimize bu savaş ne zaman bitecek? diye sormalıyız

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Kendimize bu savaş ne zaman bitecek? diye sormalıyız

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Unutmamalıyız 5 milyon sığınmacı Ürdün, Türkiye, Lübnan, Mısır ve diğer ülkelerde yaşıyor." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: Kendimize bu savaş ne zaman bitecek? diye sormalıyız

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye'de siyasi çözümün başarısızlığına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Ürdün'de resmi temasları çerçevesinde Zateri mülteci kampını ziyareti sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Grandi, "Kendimize 'Bu savaş ne zamana dek sürecek?' diye sormamız gerek. Unutmamalıyız 5 milyon sığınmacı, Ürdün, Türkiye, Lübnan, Mısır ve diğer ülkelerde yaşıyor." dedi.

"Brüksel'de mültecilere destek kongresi düzenlenecek." diyen Grandi, "Türkiye, Lübnan, Ürdün ve mültecileri ağırlayan diğer ülkeler için bu kongrede devletlerden destek isteyeceğim." ifadelerini kullandı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, geçen günler içinde Suriye'de savaşın tırmanışına ilişkin "Siyasi çözümün derin bir başarısızlığı" yorumunu yaptı.

Geçen hafta Suriye-İsrail sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin Grandi, "Bizler, çözümü zorlaştıracak başka bir uluslararası boyuta tanık oluyoruz. Bu, endişe verici bir durum." şeklinde konuştu.

Pazar günü Ürdün ziyaretine başlayan Grandi'nin çarşamba günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Suriye ile 375 kilometrelik sınırı olan Ürdün'de resmi verilere göre 1 milyon 300 bin Suriyeli mülteci yaşıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, sığınmacı, savaş, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, BM
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER