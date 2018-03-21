BM, Kuzey Kore yaptırım komitesinin görev süresini uzattı

Birleşmiş Milletler yaptırım komitesinin görev süresinin 24 Nisan 2019'a kadar uzatılması kararı, 15 üyeli BMGK'de oy birliğiyle kabul edildi.
Komite, son raporunda Kuzey Kore'nin Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek materyaller gönderdiğini bildirmişti.
Raporda ayrıca Kuzey Kore'nin Myanmar'a da ''yasaklanmış füze sistemleri'' gönderdiği belirtilmişti.
BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.
Kaynak: AA