  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.908
    EURO 4.826
  • BIST 117651.3
    ALTIN 167.508
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » BM, Kuzey Kore yaptırım komitesinin görev süresini uzattı

BM, Kuzey Kore yaptırım komitesinin görev süresini uzattı

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımları denetleyen Birleşmiş Milletler komitesinin görev süresi bir yıl uzatıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
BM, Kuzey Kore yaptırım komitesinin görev süresini uzattı

Birleşmiş Milletler yaptırım komitesinin görev süresinin 24 Nisan 2019'a kadar uzatılması kararı, 15 üyeli BMGK'de oy birliğiyle kabul edildi.

Komite, son raporunda Kuzey Kore'nin Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek materyaller gönderdiğini bildirmişti.

Raporda ayrıca Kuzey Kore'nin Myanmar'a da ''yasaklanmış füze sistemleri'' gönderdiği belirtilmişti.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: yaptırım, Kuzey Kore, BM
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER