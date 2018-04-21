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Buradasınız : » » BM koordinatöründen Gazze'de çocukları öldüren İsrail'e tepki

BM koordinatöründen Gazze'de çocukları öldüren İsrail'e tepki

BM Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu vurarak öldürülmesine tepki gösterdi.

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BM koordinatöründen Gazzede çocukları öldüren İsraile tepki

Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Twitter hesabından yayımladığı mesajda dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında 15 yaşındaki Muhammed İbrahim Eyüb'ün İsrail askerleri tarafından öldürülmesi olayının soruşturulması gerektiğini belirtti.

"Gazze'de bir çocuğun öldürülmesi nasıl barışa katkı sağlayacak?" 

Çocukların vurulmasının şok edici olduğunu belirten Mladenov, "Gazze'de bir çocuğun öldürülmesi nasıl barışa katkı sağlayacak? Bu barışa katkı sağlamak yerine öfkeyi artırır ve daha fazla ölüm getirir." dedi.

Mladenov mesajında, Eyüb'ün öldürülmesinin kesinlikle soruşturulması gerektiğini belirterek, "Çocuklar, şiddete maruz bırakılmamalı ve öldürülmemeli." cümlesini kullandı.

"İsrail, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt da Filistinli çocuk Eyüb'ün İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin twitter hesabından mesaj yayımladı.

Greenblatt, "Genç bir canı kaybetmenin yasını tutarken, onun ölümüne karşı koyacağımız tepkilerde daha fazla acıya neden olmaktan kaçınmalıyız." ifadelerine yer verdiği mesajında, İsrail'in Eyüb'ün öldürüldüğü saldırıyla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.

Gazze sınırında dün de devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 15 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed İbrahim Eyüb'ün de aralarında bulunduğu 4 Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit olmuştu.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 39 Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu, 4 bine yakın Filistinli yaralandı. 

Kaynak: AA

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