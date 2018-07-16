BM Koordinatörü Mladenov'dan İsrail'e "Çocuklara ateş etmeyin" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Gazze'deki ofisinde basın toplantısı düzenledi.

"BM Gazze'deki varlığını artıracak"

Mladenov, dün gerçek bir savaşın eşiğine gelindiğini, bu gerilimi kimsenin istemediğini ve bunun kazananının olmayacağını söyledi.

Mladenov, Birleşmiş Milletler'in Gazze'den çekilmeyeceğini, aksine Filistinlilere daha etkin ve güçlü şekilde yardım sağlamak için buradaki varlığını artıracağını vurguladı.

Savaş endişesini Gazze'den uzaklaştırmak için çabaların olduğunu ifade eden Mladenov, Filistinlilerden geri çekilmelerini ve Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerini barışçıl çerçevede tutmaya devam etmelerini istedi.

Mladenov, Filistinli grupları provokasyondan uzak durmaya ve İsrail Gazze sınırında provokatif eylemler gerçekleştirmemeye, roketleri, havan toplarını ve yanan uçurtmaları durdurmaya çağırdı.

"İsrailli keskin nişancıları çocuklara ateş etmemeye davet ediyorum"

BM Özel Koordinatörü Mladenov, İsrail'den de Gazze olaylarına daha sağduyulu yaklaşmasını isteyerek, "İsrailli keskin nişancıları çocuklara ateş etmemeye davet ediyorum" dedi.

Barışa ciddi bir şans verilmesi gerektiğine dikkat çeken Mladenov, iki tarafın halklarının da barış istediklerini söyledi.

Filistin'deki siyasi durumun kötüleşmesi ve Hamas ile Fetih arasındaki uzlaşı görüşmelerinin durması konularındaki memnuniyetsizliğini belirten Mladenov, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yeniden tek hükümet, tek siyasi rejim, tek egemenlik ve tek askeri yapı tesis edecek görüşmelerin tekrar başlatılması gerektiğini kaydetti.

BM yetkilisi Mladenov, Filistin devletinin Gazze Şeridi olmadan kurulamayacağını ve tek başına Gazze'de de bir devlet kurulamayacağını söyledi.

Mladenov ayrıca Gazze'deki Filistinlilerin içinde bulunduğu olumsuz durumun ciddiyeti konusunda uyararak, bu çatışmalardan yorulan Filistinliler için yardım temin etmeyi umduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas ve İslami Cihad önceki akşam, Gazze'deki saldırıların durması için Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu. Ancak İsrail dün sabah Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenlemiş, can kaybı ve yaralanma olmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise daha önceki açıklamasında, Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini vermişti.

İsrail ordusu, Gazze'den sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine roket atıldığını ileri sürerek, önceki gün Gazze Şeridi'nde İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olduğunu ileri sürdüğü 40'a yakın hedefi vurduğunu duyurmuştu.

Saldırılarda, Gazze şehir merkezi yakınındaki inşaat halindeki bir bina da vurulmuş, bombardımanda binanın yakınındaki 15 yaşındaki Emir el-Nimra ve 16 yaşındaki Luey Kuheyl adlı Filistinli çocuklar şehit olmuş, 25 Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA