  • 26 HAZIRAN 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.612
    EURO 5.381
  • BIST 94408.19
    ALTIN 186.801
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » BM: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde savaş suçu işleniyor

BM: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde savaş suçu işleniyor

BM insan hakları uzmanları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Kasai eyaletinde 2016'dan bu yana "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" işlendiğini açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
BM: Kongo Demokratik Cumhuriyetinde savaş suçu işleniyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, geçen yıl Kongo Demokratik Cumhuriyeti Kasai'de şiddet olaylarının araştırılması için kurulmasını tavsiye ettiği uluslararası insan hakları uzmanlarından oluşan soruşturma ekibinin raporunu açıkladı.

İnsan Hakları Konseyine 26 Temmuz'da sunulacak raporda, ülkenin Kasai eyaletinde gerek güvenlik güçleri gerekse de "Kamuina Nsapu" ve "Bana Mura" silahlı gruplarının 2016'dan bu yana "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" işlediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen raporu hazırlayan insan hakları uzmanları, "Güvenlik ve savunma güçleriyle Bana Mura ve Kamwina Nsapu silahlı grupları tarafından işlenen suistimallerden bazıları, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına giriyor." ifadesini kullandı.

KDC'nin doğusu, yaklaşık 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, savaş suçu, insanlığa karşı suç
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER