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BM, İsrail'in yeni yerleşim planını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni yerleşim birimi inşası projesini kınadı.

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BM, İsrailin yeni yerleşim planını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni yerleşim birimi inşası projesini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'e yeni konutlar inşa etme çalışmalarının "alarm verici" olduğu bildirildi.

Kudüs Bölge Planlama Komitesinin, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ek konut inşası planları hazırlamasından BM'nin endişe ettiği kaydedilen açıklamada, bu planların hayata geçmesinin halen bölgede oturan Filistinlilerin zorla tahliyesi sonucunu doğurabileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Barışa ve iki devletli çözüme zarar veren tüm tek yanlı eylemleri bir kez daha kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail, işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerine ilave olarak bin 500 konut daha inşa etmeyi planlıyor.

Etiketler: birleşmiş milletler, BM, israil, Doğu Kudüs
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