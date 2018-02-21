  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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BM Irak Özel Temsilcisi Kubis: Irak'ın geleceği ve istikrarı için yeni hükümet şart

BM Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis, Irak'ın geleceğinin ve istikrarının sadece yeni bir hükümetle güvence altına alınabileceğini söyledi.

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BM Irak Özel Temsilcisi Kubis: Irakın geleceği ve istikrarı için yeni hükümet şart

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis, BM Güvenlik Konseyini Irak'taki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ yenilse de tehlike oluşturmaya devam ettiğini vurgulayan Kubis, Irak güvenlik güçlerinin DEAŞ kalıntılarını temizlemeye çalıştığını ifade etti.

Kubis, ülkede, 12 Mayıs'ta yapılacak parlamento seçimlerine odaklanıldığını belirtti.

"Irak'ın geleceği; birleşik, demokratik ve tamamen bağımsız federal bir devlet ile halkın ve bölgenin kalkınması, istikrarı sadece yeni bir hükümetle güvence altına alınabilir."

Kaynak: AA

Etiketler: parlamento seçimleri, Irak, hükümet, bm ırak özel temsilcisi jan kubis
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